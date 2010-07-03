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29 сентября, 21:24

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

общество

29 сентября, 21:24

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. Об этом он поведал телеканалу НТВ.

По его словам, годовалую девочку назвали Анной. Сейчас она активно учится ходить и уже вовсю ползает. Он поделился, что пытается уделить ей как можно больше своего времени и покупает ей разные наряды.

Слухи о том, что у Лазарева родилась дочь, появились в конце мая 2019 года. Тогда в СМИ активно обсуждали рождение второго ребенка у Лазарева.

В беседе с "Комсомольской правдой" он рассказывал, что был возмущен подобной информацией и отмечал, что это уже не первые выдумки о его личной жизни.

У Сергея Лазарева это уже второй ребенок. Он также воспитывает четырехлетнего сына Никиту.

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общество

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