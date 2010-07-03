Сергей Лазарев опроверг слухи о рождении дочери

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Певец Сергей Лазарев опроверг появившиеся в СМИ сообщения о рождении у него дочери.

"Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах − дочь! А почему бы не двойня?", − изумился исполнитель. "Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" − цитирует музыканта "Комсомольская правда".

У Сергея Лазарева есть четырехлетний сын Никита. При этом некоторые СМИ писали, что в кулуарах премии RU.TV обсуждали рождение у Лазарева дочери.

Ранее Сергей Лазарев, занявший третье место на "Евровидении-2019", оценил выступления других призеров конкурса. Певец подчеркнул, что победитель Дункан Лоуренс из Нидерландов и серебряный призер Mahmood, который представлял Италию, достойны своих мест.