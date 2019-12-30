Сергей Лазарев сделал заявление для поклонников

Певец Сергей Лазарев предупредил поклонников о скорых переменах в формате общения с аудиторией. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на личный инстаграм-аккаунт артиста.

"С 1 января у меня очень изменится Instagram. Закроются все комментарии. Так что комментируйте пока вдоволь, а потом все комментарии будут закрыты", – заявил музыкант.

По словам Лазарева, его личный аккаунт приобретет более рабочий формат. Получить прямую связь с артистом можно будет только на концертах. Он также отметил, что доволен итогами года и обязательно расскажет о них в соответствующей публикации.

"Прощаемся с целым десятилетием. Мощное было десятилетие, хочу вам сказать. Вот, уже думаю, какой мне умный пост написать завтра, подводя итоги года. Потому что рубрику "Итоги года" надо обязательно провести", – сказал певец.

