Рэпер перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа

Движение по Новому Арбату заблокировали из-за съемок клипа

Сотни людей застряли в заторах на Новом Арбате из-за рэпера Гриши Зирояна, известного как Ziroy. Он расхаживал в черно-золотом халате, красных гольфах и домашних тапочках прям посреди дороги. Артист снимал на дороге свой новый клип.

Известно, что по данной ситуации столичный Дептранс обратится в правоохранительные органы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

"Такие действия грубо нарушают ПДД. Департамент транспорта Москвы обратится в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в ГИБДД уже изучают видео на предмет выявления обстоятельств, при которых производились съемки.

В середине октября 2018 года похожая ситуация произошла с женой депутата из Щелкова Оксаной Яковлевой. Девушка перекрыла две полосы на МКАД ради съемок клипа. По сообщениям СМИ, тогда в пробку попали несколько машин скорой помощи. Позже суд оштрафовал Оксану Яковлеву на 20 тысяч рублей.