Кевин Спейси поздравил поклонников с Рождеством от лица Андервуда

Фото: скриншот видео youtube.com/KTWK

Актер Кевин Спейси записал рождественский ролик в образе Фрэнка Андервуда – героя сериала "Карточный домик", сообщает "Газета.ру".

Он назвал прошедший год "весьма неплохим". По словам актера, он успел поправить свое здоровье.

"По мере приближения к 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. О да, я знаю, о чем вы думаете: "Он серьезно?" Я убийственно серьезен", – подчеркнул Спейси.

Он заверил, что это не слишком сложно. "В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете идти в атаку. Но вы также можете придержать коней и сделать неожиданное... Вы можете "убить их добротой", – отметил актер.

В 2018 году Спейси выпускал рождественское видео под названием Let me be Frank. Видео вышло после начала судебного процесса над актером.

В его адрес поступили обвинения о сексуальных домогательствах. Первым артиста обвинил американский актер Энтони Рэпп. Позднее Спейси признался в своей гомосексуальности, а его представитель заявил, что актер обратится за лечением.

В октябре дело закрыли. 21-летний Уильям Литтл, который утверждал, что пострадал от действий актера, добровольно отказался от гражданского иска.