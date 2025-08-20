Москва 24 покажет документальный цикл о спектакле "В списках не значился"

Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова

Телеканал Москва 24 представит документальный цикл о создании спектакля "В списках не значился" в Театре Олега Табакова 23 августа. Показ состоится в рамках Московской международной недели кино.

Постановка художественного руководителя театра Владимира Машкова по повести Бориса Васильева посвящена обороне Брестской крепости и рассказывает историю выпускника военного училища, молодого лейтенанта Николая Плужникова. В рамках показа состоится встреча с исполнителем главной Владиславом Миллером.



Как рассказала руководитель медиапроекта "Сити" телеканала Москва 24 Евгения Смурыгина, это не первый проект, сделанный совместно с Театром Олега Табакова.

"Но именно премьера спектакля "В списках не значился" для нас невероятно важна. То, как раскрывается великий подвиг русского солдата в режиссуре Владимира Львовича Машкова, безусловно, находит отклик в сердце каждого зрителя", – отметила она.

Как, в свою очередь, поделился Машков, эмоционально-чувственные моменты в театре незабываемы.

"Я был абсолютно удивлен, даже не удивлен, а благодарен зрителям: когда в финале я выходил на сцену, я видел, как весь зрительный зал в едином порыве стоял в минуте молчания. Они уже смотрели на себя, на свою жизнь, на своих близких", – сказал художественный руководитель театра.

Мероприятие пройдет в Летнем кинотеатре под открытым небом на Северном речном вокзале.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, кинотеатр уже стал одним из любимых мест проведения досуга у жителей и гостей столицы. Каждую неделю здесь проходят бесплатные показы отечественных и зарубежных картин.

Ранее в Москве открылась выставка к 90-летию со дня рождения Табакова. Экспозиция "Олег Табаков: "Мое дело – играть" будет открыта до 19 ноября в музее МХАТ. Она рассказывает о жизни и творчестве режиссера через фотографии. Также там можно увидеть личные вещи Табакова.

