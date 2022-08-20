В Москве представили выставку работ победителей конкурса "Наследие моего района"

Фото: телеграм-канал "Мосгорнаследие"

Выставку работ победителей окружного этапа детского столичного конкурса "Наследие моего района" представили в саду имени Баумана, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году мы получили более 3,5 тысячи работ. Все они интересны по-своему, видно, что ребята отнеслись к нашему конкурсному заданию с душой. Жюри было очень непросто выбрать победителей", – заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он заявил, что уличная выставка была одним из главных призов. В предыдущий раз экспозицию размещали в июне на Рождественском бульваре.

В конкурсе "Наследие моего района" приняли участие школьники в возрасте от 7 до 15 лет. Они должны были показать любой (на свой выбор) примечательный объект своего района.

Помимо основной номинации, работы применялись в категориях "Москва Петра I", "Жизнь внутри здания", "Памятники-герои", "Парки и усадьбы Москвы" и "Мосты и набережные Москвы". Кроме того, была создана номинация "Особый взгляд" для детей с особенностями здоровья, а также "Приз зрительских симпатий".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта на поддержку XVI конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Это состязание способствует популяризации книг и чтения, продвижению продукции книгоиздания.