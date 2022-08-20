В Москве представили выставку работ победителей конкурса "Наследие моего района"

Фото: телеграм-канал "Мосгорнаследие"
Выставку работ победителей окружного этапа детского столичного конкурса "Наследие моего района" представили в саду имени Баумана, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году мы получили более 3,5 тысячи работ. Все они интересны по-своему, видно, что ребята отнеслись к нашему конкурсному заданию с душой. Жюри было очень непросто выбрать победителей", – заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Он заявил, что уличная выставка была одним из главных призов. В предыдущий раз экспозицию размещали в июне на Рождественском бульваре.
В конкурсе "Наследие моего района" приняли участие школьники в возрасте от 7 до 15 лет. Они должны были показать любой (на свой выбор) примечательный объект своего района.
Помимо основной номинации, работы применялись в категориях "Москва Петра I", "Жизнь внутри здания", "Памятники-герои", "Парки и усадьбы Москвы" и "Мосты и набережные Москвы". Кроме того, была создана номинация "Особый взгляд" для детей с особенностями здоровья, а также "Приз зрительских симпатий".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта на поддержку XVI конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Это состязание способствует популяризации книг и чтения, продвижению продукции книгоиздания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: