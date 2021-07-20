Актер Марк Уолберг рассказал, как набрал 20 килограммов за три недели

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Американский актер Марк Уолберг рассказал о том, как набрал почти 20 килограммов веса за три недели для подготовки к роли. Об этом сообщает News.ru.

В эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" исполнитель объяснил, что таким образом готовился к роли в драме "Отец Стью". Главный герой фильма по сюжету когда-то был профессиональным боксером в тяжелом весе, а после несчастного случая стал священником.

По словам Уолберга, ему приходилось употреблять до 11 тысяч калорий в сутки. Актер поделился, что был рад есть любую еду, однако в определенный момент набор веса стал тяжелым испытанием. Артист отметил, что ему было непросто питаться каждые три часа, особенно когда он наедался.

Радикальное преображение 50-летнего актера было необходимо, поскольку на съемки у авторов фильма было всего 30 дней. На данный момент Уолберг уже сбросил лишний вес.

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