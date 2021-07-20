Актер Марк Уолберг рассказал, как набрал 20 килограммов за три недели

Фото: AP Photo/Richard Drew
Американский актер Марк Уолберг рассказал о том, как набрал почти 20 килограммов веса за три недели для подготовки к роли. Об этом сообщает News.ru.
В эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" исполнитель объяснил, что таким образом готовился к роли в драме "Отец Стью". Главный герой фильма по сюжету когда-то был профессиональным боксером в тяжелом весе, а после несчастного случая стал священником.
По словам Уолберга, ему приходилось употреблять до 11 тысяч калорий в сутки. Актер поделился, что был рад есть любую еду, однако в определенный момент набор веса стал тяжелым испытанием. Артист отметил, что ему было непросто питаться каждые три часа, особенно когда он наедался.
Радикальное преображение 50-летнего актера было необходимо, поскольку на съемки у авторов фильма было всего 30 дней. На данный момент Уолберг уже сбросил лишний вес.
Голливудский актер Дуэйн Джонсон ранее рассказал, что понял суть истинной мужской силы. По словам артиста, мужчинам важно проявлять эмоции и не стесняться просить о помощи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: