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Культура

16:34

Москино возобновляет работу летних кинотеатров с 21 июня

культура город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 21 июня в Москве возобновляется работа летних кинотеатров сети Москино, передает пресс-служба организации.

Показы будут проходить на территории парков "Сокольники", "Фили", "Музеон".

В частности, в "Музеоне" и "Сокольниках" 22 и 23 июня будут показывать фильм Мартина Скорсезе "Таксист". В парке "Фили" через неделю состоится показ картины "Телохранитель жены киллера" режиссера Патрика Хьюзса.

"В репертуаре летних кинотеатров – авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа", – добавили в пресс-службе.

Ранее в связи с распространением коронавируса сеть кинотеатров "Москино" приостановила работу летних кинозалов. Горожанам, которые уже приобрели билеты, потраченные деньги автоматически вернутся на карты в течение 15 рабочих дней.

"Москино" приостановило работу летних кинотеатров до 20 июня

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