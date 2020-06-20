Депутат МГД Герасимов: Лицензирование экскурсоводов в Москве улучшит качество их работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Изменившийся порядок работы музеев с ограниченным количеством посетителей не позволяет работать "серым" экскурсоводам, рассказал "Аргументам и фактам" депутат Мосгордумы, актер театра и кино Евгений Герасимов.
По его словам, объявить себя гидом и проводит экскурсии может любой, поскольку сфера не регламентирована. Для защиты от мошенников нужно лицензировать деятельность, считает Герасимов. Он добавил, что от действий злоумышленников страдают также профессионалы дела.
"Недавнее открытие музеев с ограниченным количеством посетителей не позволяет работать, что меня очень радует, "серым" экскурсоводам. Выросла необходимость в расширенном использовании аудиогидов, тем более что за последнее время возросли технические возможности и качество этой услуги. Я надеюсь, что новая форма взаимодействия музея и посетителей сведет на нет вот этих серых экскурсоводов, их рынок", – подчеркнул Герасимов.
Он отметил, что во время самоизоляции у москвичей вырос интерес к онлайн-экскурсиям.
Депутат обратил внимание и на ситуацию с китайскими группами туристов.
"Китайцы ведут свою экскурсию, которая не отражает абсолютно того, что происходит в тех местах, куда они приходят. Многочисленные туристические группы приезжают из Китая, они привозят гидов с собой или здесь находят с гражданством Поднебесной... Никакого сближения с национальным контекстом не происходит", – указывает Герасимов.
Он напомнил и о том, что гиды-иностранцы занимают рабочие места и получают контракты, которые могли бы достаться российским работникам.
В прошлом году в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий лицензировать деятельность гидов и экскурсоводов в России. По утверждению, специалистов, это поможет отсеять непрофессиональных игроков и защитить туристов от потенциальных мошенников.
"Важно найти компромиссное решение, которое, с одной стороны, поможет ввести разумное регулирование экскурсионной деятельности, а с другой стороны, защитит компании и экскурсоводов, которые много лет добросовестно работают на рынке", – заключил Герасимов.
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