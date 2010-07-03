В Госдуме хотят запретить гидов-иностранцев

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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий гидов и экскурсоводов иметь российское гражданство и высшее профессиональное образование, сообщает РИА Новости.

Автор инициативы, депутат Антон Морозов полагает, что граждане РФ "как по рождению, так и при приобретении гражданства" обладают "необходимыми навыками реализации туристического продукта".

К таким навыкам парламентарий отнес владение русским языком, обладание знаниями о культурно-исторических традициях и становлении российского государства.

В пояснительной записке подчеркивается, что подобные требования существуют в Китае с 1999 года, а также в Таиланде и некоторых других странах.

Кроме того, предполагается, что закон даст россиянам преимущество при трудоустройстве в туристической сфере.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что средняя стоимость летних зарубежных туров выросла почти на треть – до 103 тысяч рублей.