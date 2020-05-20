Сеть "Каро" планирует открыть шесть автокинотеатров в России

Фото: ТАСС/imago images/Udo Gottschalk

Сеть кинотеатров "Каро" собирается открыть шесть автокинотеатров в России, сообщает РБК.

Как рассказала президент сети Ольга Зинякова, проект находится на стадии согласования. В каких именно городах появятся автокинотеатры, не уточняется.

"Мы хотим, чтобы у людей была возможность смотреть все-таки кино на большом экране, поэтому мы сейчас на некой финальной стадии согласования", – подчеркнула она.

Ранее в сети кинотеатров сообщили о запуске интернет-платформы "Каро.Арт.LIVE" для показа фильмов и онлайн-встреч с режиссерами и кинокритиками.

В "Каро" считают, что после окончания режима самоизоляции людям понадобится некоторое время, чтобы вернуться к привычному образу жизни, однако к моменту открытия кинотеатров они будут готовы быстро вернуться в кинозалы.

Ранее министерство культуры РФ направило письмо в Роспотребнадзор, в котором было предложено снять ограничения, введенные в рамках режима самоизоляции, с российских кинотеатров. В письме также фигурируют конкретные предложения по организации работы подобных заведений.

В связи с этим глава агентства Анна Попова сообщила, что кинотеатры смогут заработать лишь после прохождения всех трех этапов смягчения ограничений.