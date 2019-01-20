Режиссер объяснил причину удаления с YouTube фильма о блокадном Ленинграде

Фото: кадр из фильма "Праздник", режиссер Алексей Красовский
Фильм режиссера Алексея Красовского "Праздник" про блокадный Ленинград, ранее удаленный с видеохостинга YouTube, теперь вновь доступен для просмотра.
В компании исчезновение фильма назвали "ошибкой системы". "Они заверили, что больше такого не должно произойти", – рассказал режиссер ТАСС.
Картина вышла на YouTube 3 января и за это время набрала более миллиона просмотров. Картина рассказывает о семье, которая живет "на особом положении" в блокадном Ленинграде и готовится встречать Новый год. Главные роли исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко и Павел Табаков.
Еще до выхода картины вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак требовал от Минкультуры не выдавать фильму прокатное удостоверение.
Сегодня источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что Красовского вызвали на допрос в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Москвы. Причина вызова режиссера на допрос неизвестна, однако она может быть связана с тем, что в описании фильма выложены реквизиты для добровольного перевода средств за просмотр. Картина снята на личные деньги создателей без чьей-либо финансовой поддержки.
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