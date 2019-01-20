С YouTube удалили фильм о блокадном Ленинграде

Фото: кадр из фильма "Праздник", режиссер Алексей Красовский
Комедию Алексея Красовского "Праздник" удалили с YouTube. Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.
Это история о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник и Павел Табаков. Режиссер фильма сообщил, что покажет его в интернете, поскольку не видит возможности показать картину в кинотеатрах. Премьера в Сети состоялась в ночь на 3 января.
"Миллион просмотров на ютубе теперь выглядит так… Раздача в ВК у меня на странице пока жива", – написал Красовский. К записи он скриншот с YouTube, на котором сообщается, что ролик удален из-за нарушения условий использования видеохостинга.
Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян раскритиковал идею режиссера Алексея Красовского снять черную комедию "Праздник".
До этого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму. По мнению Турчака съемки такого фильма являются глумлением над историей и народом.
Блокада Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны осуществлялась германскими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Германия проводила бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда, а также предпринимала многочисленные попытки захватить его.
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