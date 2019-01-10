Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:07

"Москино" бесплатно покажет фильмы к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

мэр Москвы Сергей Собянин город досуг

20:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что кинотеатры сети "Москино" покажут восемь фильмов к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Все желающие смогут посмотреть эти фильмы бесплатно.

"Восемь легендарных кинолент, среди которых "Два бойца" и "Мы смерти смотрели в лицо", – написал мэр Москвы в Twitter.

27 января отмечается День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда.

Блокада города в ходе Великой Отечественной войны осуществлялась германскими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Германия проводила бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда, а также предпринимала многочисленные попытки захватить его.

Тогда от голода и обстрелов погибло более 641 тысячи жителей. В условиях блокады жители Ленинграда трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян раскритиковал идею режиссера Алексея Красовского снять черную комедию "Праздник", действие которой происходит в блокадном Ленинграде.

мэр Москвы Сергей Собянин город досуг

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика