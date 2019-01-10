"Москино" бесплатно покажет фильмы к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что кинотеатры сети "Москино" покажут восемь фильмов к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Все желающие смогут посмотреть эти фильмы бесплатно.

"Восемь легендарных кинолент, среди которых "Два бойца" и "Мы смерти смотрели в лицо", – написал мэр Москвы в Twitter.

27 января отмечается День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда.

Блокада города в ходе Великой Отечественной войны осуществлялась германскими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Германия проводила бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда, а также предпринимала многочисленные попытки захватить его.

Тогда от голода и обстрелов погибло более 641 тысячи жителей. В условиях блокады жители Ленинграда трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян раскритиковал идею режиссера Алексея Красовского снять черную комедию "Праздник", действие которой происходит в блокадном Ленинграде.