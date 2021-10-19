"Ленком Марка Захарова" будет работать в формате COVID-free

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Московский театр "Ленком Марка Захарова" с 1 ноября будет пускать зрителей только при предъявлении QR-кодов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

"С 1 ноября мы переходим на 100-процентную заполняемость зрительного зала на весь репертуар дальнейший", – отметил он.

Варшавер напомнил, что в октябре театр провел уже три спектакля при полной заполняемости залов. При этом на них могли присутствовать только те зрители, которые предъявили QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Ранее глава департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что в театрах Москвы освоили практику COVID-free. Он предположил, что она будет развиваться и дальше с учетом ситуации с коронавирусом.

