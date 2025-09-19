Третий сезон сериала "Вампиры средней полосы" станет завершающим

кадр из фильма "Вампиры средней полосы"; режиссер – Антон Маслов, Андрей Богатырев, Дмитрий Грибанов; производство – START, Yellow, Black&White

Третий сезон сериала "Вампиры средней полосы", представленный на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", станет последним. Об этом рассказал режиссер и шоураннер проекта Алексей Акимов, слова которого приводит ТАСС.

"Мы завершаем эту историю. Хотя, конечно, перспектив для спин-оффа много, но мы и завершаем историю. Здесь, в Сочи. И это приятно", – заявил он.

Для зрителей сериал станет доступен в онлайн-кинотеатре Start позже, добавил Акимов.

В третьем сезоне к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Егор Дружинин, Артем Ткаченко, Анастасия Стежко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев и другие. На место ушедшего в армию Глеба Калюжного пришел Тимофей Кочнев.

Сюжет будет закручен на предупреждении Бориса Феликсовича, которое семья деда Славы получила в конце второго сезона. Графиня Ольга готовится родить необычного ребенка, но Барановский, увлеченный своим новым статусом вампира, не замечает странностей в ее беременности. Их видит только Жан.

Кроме того, разлад происходит и среди Хранителей. Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть план. Аннушка продолжает скрывать секрет от Усачева, в то время как Влад пытается отвлечь Бориса от смоленских.

