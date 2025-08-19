Фото: ngatk.ru

В возрасте 78 лет погибла заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина, сообщил Нижегородский государственный академический театр кукол.

7 августа Шельменкина пошла в лес собирать ягоды, но не вернулась. О сборе на поиски артистки 9 августа сообщил поисковый отряд "Рысь" в одной из своих социальных сетей. Поиски проводились в Семеновском районе Нижегородской области. По информации "Рысь", тело актрисы нашли 16 августа.

"Софья Сергеевна неоднократно отмечалась дипломами и почетными грамотами. Она была участницей Международного фестиваля театров кукол в Москве в 1976 году, а в 1978-м участвовала в III Всероссийском фестивале национальной драматургии и театрального искусства народов СССР", – говорится в сообщении театра.

Шельменкина родилась в 1946 году. Она получила образование в Горьковском театральном училище и до 1968 года работала актрисой Ставропольского театра кукол. Затем, начиная с 1968 года, стала частью коллектива Горьковского театра кукол, посвятив этому 53 года своей жизни.

За всю творческую карьеру актриса исполнила свыше сорока различных ролей. В 1979 году ей было присуждено почетное звание "Заслуженной артистки РСФСР". В 2004 году министерство культуры Нижегородской области вручило ей почетную грамоту.