Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Британский актер Теренс Стэмп скончался в возрасте 87 лет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи артиста.

Причину смерти близкие Стэмпа не уточнили. Они подчеркнули, что актер оставил выдающиеся актерские и писательские работы, которые "будут продолжать трогать и вдохновлять людей" на протяжении многих лет.

Стэмп родился 22 июля 1938 года в Лондоне. Одной из его самых заметных ролей стал образ Билли Бадда в одноименном фильме, за которую актер был представлен к премии "Оскар" и получил "Золотой глобус" за лучший дебют.

Зрителям Стэмп запомнился также по ролям в фильмах "Коллекционер", "Три шага в бреду", "Супермен", "Супермен 2", "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Прошлой ночью в Сохо".

Помимо этого, артист принимал участие в проектах "Тайны Смолвиля", "Статический шок" и "Темные начала".