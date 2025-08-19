Новая книга Виктора Пелевина будет издана к концу 2025 года

Фото: 123RF/uximetcpavel

Новая книга российского писателя Виктора Пелевина появится на полках магазинов и на маркетплейсах до конца этого года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса "Литрес".

Название произведения, а также подробности сюжета станут известны чуть позже. В ближайшее время откроется предзаказ на бумажную версию книги, добавили в пресс-службе.

Виктор Пелевин выпускает свои работы каждый год. Все подробности остаются в секрете до последнего момента, обычно читатели узнают название и получают информацию о сюжете за несколько дней до релиза. Последний опубликованный роман Пелевина – "Круть", он вышел в 2024 году.

