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Шоу "Форт Боярд" вернется в эфир. Об этом рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

Съемки шоу пройдут в августе на отреставрированном форте Кронштадта "Император Александр I" ("Чумный"), а первые выпуски выйдут в эфир уже в сентябре.

Шойгу назвала замечательным то, что шоу основано на исторических событиях. По ее словам, благодаря данному проекту о фортах Кронштадта узнает все больше людей.

Форт "Император Александр I" был возведен в 1838–1845 годах по проекту специалистов из Франции. В 1896 году конструкция была выведена из состава оборонительных сооружений.

На протяжении 20 лет форт использовался как противочумная лаборатория на базе Императорского института экспериментальной медицины. С середины XX века конструкция находилась в заброшенном состоянии.

Впервые "Форт Боярд" был показан в эфир французского телевидения летом 1990 года. Тогда съемки данной передачи проходили на одноименном форте, который был возведен по приказу Наполеона рядом с городом Ла-Рошель.

Согласно легенде, в течение 200 лет старец Фура прятал деньги в сокровищнице крепости. Чтобы ее открыть, герои должны отыскать ключи, которые спрятаны в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

Ранее в апреле стартовали съемки сериала по трилогии "Майор Гром". Все шесть серий выйдут в 2025 году. В новом проекте создатели хотят переосмыслить историю главного героя полицейского Игоря Грома и других персонажей вселенной Bubble. В шоу будут как новые сцены, так и фрагменты из уже вышедших трех полнометражных фильмов.

