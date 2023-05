Басист рок-группы The Smiths Энди Рурк умер в возрасте 59 лет

Фото: AP/Diane Bondareff

Басист британской рок-группы The Smiths Энди Рурк умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил основатель, композитор и гитарист The Smiths Джонни Марр на своей странице в Twitter.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о кончине Энди Рурка после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы", – написал он.

Композитор отметил, что все, кто знали Рурка, будут помнить его как доброго человека с красивой душой, а в памяти поклонников он останется в высшей степени одаренным музыкантом.

Энди Рурк родился 17 января 1964 в Манчестере. В 15 лет он бросил школу, так как решил серьезно заняться музыкой. В 1982 году гитарист Джонни Марр и вокалист Стивен Патрик Моррисси основали в Манчестере группу инди-рока The Smiths. Немногим позже к ним присоединился Рурк в качестве басиста. Самыми популярными композициями The Smiths являются This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out и I Know It's Over.

До 1986 года Рурк был постоянным участником рок-группы. А в 1987 году The Smiths распалась. После Рурк продолжил сотрудничать с Моррисси, а также работал с британской рок-группой Killing Joke.

В 2004 году басист совместно с бас-гитаристами Питером Хуком (группа New Order) и Гэри Маунфилдом (группа Primal Scream) основал Freebass, просуществовавшую до 2010 года.