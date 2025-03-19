Всероссийская акция "Музыка на все времена" начнется 25 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Всероссийская акций "Музыка на все времена" пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" с 25 марта по 15 апреля и будет посвящена 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Творчество Петра Ильича Чайковского – это вершина мировой музыкальной культуры. Его произведения, такие как балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица", стали символами классического искусства, а симфонии и оперы завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру", – отмечается в сообщении.

Российских школьников приглашают стать участниками творческого соревнования и показать свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинаций, среди которых "Инструментальное творчество", "Вокал", "Хореография" и "Изобразительное творчество". Также нужно оставить заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

В свою очередь, экспертная комиссия, в которую вошли известные деятели культуры и искусства, выберет 100 работ-победителей. Они будут размещены на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Ранее молодые руководители столичных театров рассказали о конкурсе "Таланты", который проводится в Москве департаментом культуры. Цель конкурса – найти талантливых специалистов на должности руководителей творческих и административных отделов театров, а также пополнить кадровый резерв столичных культурных учреждений.

