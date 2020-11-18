Руперт Гринт стал рекордсменом по скорости набора подписчиков в Instagram

Фото: instagram.com/rupertgrint

Миллион человек подписались на аккаунт актера Руперта Гринта в Instagram за 4 часа и 1 минуту, сообщает NME.

Это самый быстрый набор подписчиков за всю историю существования социальной сети. Ранее он принадлежал натуралисту Дэвиду Аттенборо, который набрал столько же за 4 часа 44 минуты. Он завел аккаунт в Instagram в 94-летнем возрасте.

Гринт появился в социальной сети на прошлой неделе. Его первой фотографией в Instagram стало изображение его полугодовалого ребенка. В настоящий момент у актера свыше 3 миллионов подписчиков.

Руперт Гринт известен по роли Рона Уизли в серии фильмов "Гарри Поттер" по одноименной саге британской писательницы Джоан Роулинг. Ранее стало известно, что экранизация произведения о волшебнике является самой любимой среди россиян. Кроме того, в России большую популярность имеют экранизации "Зеленой Мили" и "Властелина колец".