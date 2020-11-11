Руперт Гринт завел Instagram и показал фотографию с дочкой

Фото: instagram.com/rupertgrint

Актер из серии фильмов "Гарри Поттер" Руперт Гринт завел Instagram, где впервые познакомил пользователей со своей меленькой дочерью, сообщает "Газета.ру".

"Привет, Instagram... Опоздал всего на 10 лет, но я здесь", – подписал фото актер.

В публикации он также рассказал, что его дочку зовут Среда (Wednesday). До этого имя держалось в тайне.

Ранее сообщалось, что актер Дэниэл Рэдклифф готов вернуться к роли Гарри Поттера, но со своими условиями. Он заявил, что не хотел бы работать вместе с писательницей Джоан Роулинг, по произведениям которой были сняты фильмы о волшебнике.