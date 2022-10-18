18 октября, 22:49Культура
Опубликован трейлер к сериалу "Телепузики", перезапущенному через 20 лет
Видео: youtube.com/Netflix Jr.
Платформа Netflix выложила официальный трейлер детского сериала "Телепузики". Его перезапустили спустя 20 лет.
В трейлере представлены главные герои – существа с антеннами на головах и телемониторами в животах: Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. При этом, как указано в описании под роликом, о жизни героев будет рассказывать американский актер Титусс Берджесс.
О том, что "Телепузиков" перезапустят на стриминговом сервисе Netflix, стало известно в сентябре. Отмечалось, что выход первых серий запланирован на 14 ноября.
С 1997 по 2001 год сериал выпускался на BBC. На территории России шоу выходило на канале РТР.
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