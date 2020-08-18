Частные компании в сфере искусства смогут претендовать на субсидии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Негосударственные галереи могут претендовать на компенсацию затрат на участие в выставках и оплату комиссии маркетплейсов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Она отметила, что в перечень компаний по решению правительства Москвы добавлены частные галереи и арт-аукционы, которые могут получить субсидии до 350 тысяч рублей для российских мероприятий и до 700 тысяч рублей – для международных.

"Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере. Теперь на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей – владельцы частных галерей и арт-аукционов", – подчеркнула Наталья Сергунина.

Денежная компенсация позволит небольшим организациям, участвующим в выставочной деятельности, возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду площади для мероприятий, которые проходили с 1 января 2019 года. К субсидируемым выставкам относятся мероприятия, включенные в утвержденный перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии либо Российского союза выставок и ярмарок (всего более тысячи разных событий).

Основательница центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко подчеркнула, что галереям современного искусства сегодня необходимо быть частью международного сообщества, а значит, регулярно участвовать в зарубежных ярмарках.

"Очень важно, что правительство Москвы наконец приняло изменения в постановление, которое позволит столичным галереям возместить затраты на участие в международных ярмарках, что, я уверена, даст новые возможности для развития российского арт-рынка", – добавила Троценко.

Кроме этого, теперь частные галереи смогут оплачивать и комиссию за digital-продвижение на интернет-площадках. Компании смогут возместить до 10 процентов от стоимости размещаемых товаров.

"Это поможет галереям продвигать отечественных художников не только в России, но и по всему миру. Отечественный арт-рынок очень молодой, у Москвы есть шанс стать мировым центром искусства, его надо использовать", – высказался галерист Владимир Овчаренко.

Для подачи заявки на получение субсидии был упрощен порядок ее подачи. Подробнее узнать о новых положениях можно на сайте.

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