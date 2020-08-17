Исторический парк "Россия – Моя история" откроет выставку "Память поколений" в 23 регионах

Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Россия – Моя история"

Исторический парк "Россия – Моя история" проведет мультимедийную выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.

Как рассказали организаторы выставки, в коллекции представлены более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века с помощью современных цифровых технологий и оборудования. Благодаря внедрению спецэффектов статичные картины превратились в самостоятельные мини-новеллы. Это позволяет посетителям не только увидеть картины Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и других живописцев, но и прочувствовать саму жизнь 1940-х годов.

"Мы решили показать тяжелый путь к Победе через личный опыт, через воспоминания, через эмоции художников и скульпторов, создававших свои произведения в 1940–2010 годах. Думаю, каждый на выставке увидел и почувствовал что-то свое, но в любом случае это "что-то" – честное и искреннее слово о тех страшных и великих днях", – рассказал организатор выставки, директор Ассоциации исторических парков "Россия – Моя история" Есин Иван.

Экспозиция, состоящая из 8 залов, объединила 45 музеев страны, в том числе Государственную Третьяковскую галерею, ГМВЦ "РОСИЗО", Государственный Русский музей, Музей Победы, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Государственный центральный музей современной истории России.