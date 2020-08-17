Пушкинский музей расширил состав экскурсионных групп до 20 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государственный музей Пушкина расширил состав экскурсионных групп до 20 человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
В пресс-службе уточнили, что экскурсии проводятся с условием соблюдения социального дистанцирования. Прием туристско-экскурсионных групп пока не проводится.
С 17 августа в Пушкинском музее будут проводить обзорные сборные экскурсии для индивидуальных посетителей.
До конца года планируют запустить онлайн-сериал об историях, связанных с жизнью Пушкинского музея. Каждую серию будет создавать современный молодой драматург и режиссер.
Выпуски можно будет посмотреть в социальных сетях. Всего планируется создать 10 серий.