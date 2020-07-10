Музей имени Пушкина снова открыт для посетителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина вновь готов принимать посетителей, сообщила директор музея Марина Лошак.

Она отметила, что в период, когда культурное учреждение было закрыто, сотрудники музея приложили усилия к тому, чтобы желающие смогли оставаться рядом с ним.

"Долгое время разлуки оказалось тяжелым испытанием для нас, хотя мы старались провести время эффективно и были заполнены работой, которая спровоцировала нас на новые достижения и шаги", – сказала Лошак.

Она добавила, что день возобновления полноценной работы ГМИИ является особым событием. Лошак сообщила, что перед открытием музея в нем подготовили выставку, посвященную избранным рисункам из коллекции культурного учреждения.

"Сегодня настал момент, когда мы наконец можем представить зрителям нашу коллекцию из более 200 рисунков", – заявила Лошак.

В экспозицию выставки вошли произведения, созданные в период с конца XV до середины XX века. Выставка будет работать до 1 ноября. До этого пользователи могли оценить произведения экспозиции в онлайн-формате.

Ранее Минкультуры разработало рекомендации по дезинфекции произведений искусства и предметов экспозиции для музеев. В частности, в ведомстве предписали исключить негативное влияние на предметы коллекции культурных учреждений. Из рекомендаций также исходит, что перечень дезинфицирующих средств может быть скорректирован в соответствии с особенностями музея.