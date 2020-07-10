Музей имени Пушкина снова открыт для посетителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина вновь готов принимать посетителей, сообщила директор музея Марина Лошак.
Она отметила, что в период, когда культурное учреждение было закрыто, сотрудники музея приложили усилия к тому, чтобы желающие смогли оставаться рядом с ним.
"Долгое время разлуки оказалось тяжелым испытанием для нас, хотя мы старались провести время эффективно и были заполнены работой, которая спровоцировала нас на новые достижения и шаги", – сказала Лошак.
Она добавила, что день возобновления полноценной работы ГМИИ является особым событием. Лошак сообщила, что перед открытием музея в нем подготовили выставку, посвященную избранным рисункам из коллекции культурного учреждения.
"Сегодня настал момент, когда мы наконец можем представить зрителям нашу коллекцию из более 200 рисунков", – заявила Лошак.
В экспозицию выставки вошли произведения, созданные в период с конца XV до середины XX века. Выставка будет работать до 1 ноября. До этого пользователи могли оценить произведения экспозиции в онлайн-формате.
Ранее Минкультуры разработало рекомендации по дезинфекции произведений искусства и предметов экспозиции для музеев. В частности, в ведомстве предписали исключить негативное влияние на предметы коллекции культурных учреждений. Из рекомендаций также исходит, что перечень дезинфицирующих средств может быть скорректирован в соответствии с особенностями музея.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: