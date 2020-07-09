Москва онлайн: какие новшества ждут посетителей ГМИИ имени Пушкина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 июля ГМИИ имени Пушкина откроется для посетителей после снятия ограничений, принятых в ходе борьбы с коронавирусом. Наталья Гомберг, руководитель молодежных программ, проведет экскурсию по музею специально для зрителей портала Москва онлайн. Она расскажет о правилах безопасного посещения выставок и новом мультимедийном проекте "В Пушкинский с Пушкиным", где экскурсоводом станет сам поэт.

Смотрите трансляцию 10 июля в 14:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам.