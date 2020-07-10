В Москве откроется первая российская масштабная выставка о Нюрнбергском процессе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве откроется первая российская масштабная выставка, посвященная Нюрнбергскому процессу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского исторического общества.

Известно, что выставка имеет название "Нюрнбергский набат. Без срока давности". В экспозиции представлены более одной тысячи уникальных экспонатов, большинство из которых выставляется впервые. В их числе – вещи участников Нюрнбергского процесса, подлинные исторические документы и архивная кинохроника.

Кроме того, на выставке будут показаны зарисовки из зала заседаний трибунала по авторством художников Кукрыниксов и Николая Жукова.

Отмечается, что в церемонии открытия примет участие председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Экспозиция будет доступна посетителям до декабря 2020 года.

Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности" – первый в России масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия. Проект стал возможен при поддержке Фонда президентских грантов.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, представлявших высшее руководство нацистской Германии. Всего суд провел 403 заседания.

Ранее стало известно о проведении в "Манеже" Московской книжной ярмарки. Отмечалось, что мероприятие пройдет с обязательным соблюдением всех необходимых санитарных норм.