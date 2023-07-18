Народный артист РФ Игорь Ясулович попал в больницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист РФ и худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ректора института Григория Заславского.

Артист, комментируя свое состояние, сообщил, что чувствует себя "ничего", и уточнил, что в учреждении "все замечательно", есть много аппаратуры, облегчающей разговор.

Он объяснил, что то, ради чего он приехал в больницу, сделано. Также Ясулович отметил внимательность врачей, которые сказали ему, что "все идет чередом".

По информации телеграм-канала Mash, актера госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек.

Ранее был госпитализирован 92-летний актер Иван Краско. У него проявились последствия инсульта.

Вечером 13 июля артиста экстренно прооперировали. На следующий день директор артиста сообщил, что Краско остается в стабильно тяжелом состоянии. В понедельник, 17 июля, стало известно, что его переведут из реанимации в одно из отделений.

"Тайны кино": Игорь Ясулович