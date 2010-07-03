В Тель-Авиве начался финал "Евровидения"

На сцене Выставочного центра Тель-Авива начался финал международного песенного конкурса "Евровидение-2019".
Сергей Лазарев выступит под пятым номером. Ранее российский певец успешно преодолел полуфинальную стадию.
Лазарев исполнит песню Scream, которая вошла в чарты ITunes 11 стран Европы. Композиция пользуется популярностью в России, Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.
Победителя выберут с помощью голосования из 26 участников. Ему вручат стеклянную статуэтку в виде микрофона.
Помимо выступления участников зрителей ждет шоу специально приглашенных гостей, среди которых певица Мадонна с ее новым синглом Future.
Также на арену выйдут Кончита Вурст, Монс Сельмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка, которая исполнит песню Toy победительницы прошлого года Нетты Барзилай.
Затем артисты вместе споют Hallelujah вместе с израильской певицей Гали Атари, которая выиграла "Евровидение" в 1979 году.
Ранее стало известно об отстранении жюри из Белоруссии. Судей обвинили в разглашении тайны голосования. В беседе с журналистами председатель белорусского жюри раскрыл, за кого проголосовал во время первого полуфинала.
Google составил рейтинг участников "Евровидения-2019" на основе запросов пользователей разных стран. Согласно ему, конкурс выиграет представитель Франции. Второе место достанется Исландии, третье – России.
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