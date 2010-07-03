Джазовые пианисты-виртуозы выступят в Москве 30 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском международном Доме музыки 30 мая состоится концерт джазовых пианистов Чано Домингеса и Стефано Боллани. На концерте прозвучит музыка разных стилей – танго, фламенко, передает "Интерфакс".

"Мы будем исполнять известные стандарты, которые публика обязательно прочувствует всем сердцем. Но, возможно, мы сыграем и некоторые популярные русские песни", – сообщили музыканты перед поездкой российскую столицу.



Джазовый дуэт будет играть на концертных роялях премиум класса Yamaha CFX и Bosendorfer Vienna Concert.

Альбомы Домингеса четыре раза номинировали на премию Grammy, они неоднократно становились альбомами года по версии авторитетных изданий.

Боллани называют одним из лучших итальянских джазовых пианистов. На его счету более десятка почетных премий, а также около 50 дисков.

В начале апреля в Московском международном Доме музыки открыли новый многофункциональный зал, который создали путем перепланировки помещений первого этажа в блоке "А". Ремонт занял около двух лет.

Общая площадь помещений зала – 978,8 квадратных метра. Во вспомогательных помещениях разместили фойе, гардероб, комнаты для хранения инструментов и аппаратную.

В ММДМ регулярно проходят многочисленные серии классических, хоровых, джазовых, театральных и танцевальных проектов. Только в 2018-м в Доме музыки прошло 775 мероприятий, которые посетили 567,1 тысячи человек.