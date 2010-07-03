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14:35

Собянин открыл новый зал Дома музыки

мэр Москвы Сергей Собянин культура

14:35

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Фото: ТАСС/Вероника Ичеткина

Сергей Собянин и народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков открыли новый многофункциональный зал в Московском международном Доме музыки.

"Мы с Владимиром Теодоровичем несколько лет тому назад встречались, он сказал: "Сергей Семенович, ну нет у нас репетиционного зала. У вас такое сооружение есть. Давайте мы его отремонтируем, приведем в порядок и будем здесь репетировать". Я говорю: "И как это будет выглядеть?" "Очень просто. Самый минимальный ремонт. Ничего нам не надо. Мы покрасим и все". Я говорю: "Конечно, какие вопросы. Давайте мусор разберем, приведем в порядок". И вот в течение нескольких лет, операция за операцией, в результате и Дом музыки, и Москва получили новое культурное пространство мирового уровня и для репетиций, и для проведения концертов, и для записи, и для трансляции в интернет", – сказал мэр столицы.

Многофункциональный зал создали путем перепланировки помещений первого этажа в блоке "А". Ремонт занял около двух лет.

Новый зал размером 20 на 24 метра и высотой девять метров имеет прямоугольно-ломанную форму. Общая площадь помещений зала – 978,8 квадратных метра. Во вспомогательных помещениях разместили фойе, гардероб, комнаты для хранения инструментов и аппаратную.

Зал будут использовать для репетиций инструментальных, вокальных и театральных коллективов. Одновременно на его сцену могут выйти до 120 музыкантов и 80 хористов.

Новое пространство также подойдет для концертов с небольшим числом зрителей, профессиональной звукозаписи, концертов с трансляцией по радио и в интернете, театральных постановок, конференций, показов и лекций.

Сцена может трансформироваться, а акустика меняться при необходимости. Кроме того, в распоряжении артистов будут многоканальная система звукоусиления, видеопроекционное и звукозаписывающее оборудование последнего поколения.

Установленная в зале цифровая система активного управления звуковым полем создаст оптимальные акустические параметры для любого коллектива и любого музыкального произведения.

Появление еще одно зала улучшит условия для творческой деятельности известных музыкальных коллективов России и мира.

Московский международный Дом музыки был открыт в 2002 году. Одним из инициаторов создания многофункционального культурного центра стал скрипач и дирижер, Народный артист СССР Владимир Спиваков. Уже 17 лет он руководит деятельностью Дома музыки.

В ММДМ регулярно проходят многочисленные серии классических, хоровых, джазовых, театральных и танцевальных проектов. Только в 2018-м в Доме музыки прошло 775 мероприятий, которые посетили 567,1 тысячи человек.

мэр Москвы Сергей Собянин культура

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