Москвичей пригласили на концерты военных оркестров в рамках фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24

Сергей Собянин пригласил москвичей на выступления военных оркестров в городских парках в рамках фестиваля "Спасская башня".

"В эту субботу в Александровском саду начинается спецпрограмма фестиваля "Спасская башня" – "Военные оркестры в парках". В течение трех месяцев можете слушать их бесплатно", – написал Собянин в Twitter.

Ранее стало известно, что двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года. Место проведения – Красная площадь.

Также российские и зарубежные артисты выступят на вокзалах, в садах и парках столицы. А общее музыкальное шествие всех участников фестиваля пройдет на ВДНХ.

За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России, попав в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.