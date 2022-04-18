Автор памятника князю Владимиру оценил скульптуру "Большая мать"

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Установленная в Гостином дворе в рамках выставки "Арт-Москва" скульптура киевского художника Олега Кулика "Большая мать" вызвала широкий резонанс в обществе. Данное произведение в беседе с "Мослентой" оценил автор памятника князю Владимиру, народный художник России Салават Щербаков.

Скульптор, как и многие другие, обратил внимание на сходство произведения Кулика с монументом "Родина-мать" в Волгограде. По его словам, последний символизирует память о Великой Отечественной войне и непосредственно о Сталинградской битве.

"Не нужно столько внимания "Большой матери" уделять. В прошлом Кулик – мой хороший друг, но его творчество – это пародия. При противостоянии в мире добра и зла это абсолютно вредно", – заключил Щербаков.

"Большая мать" представляет из себя скульптуру обнаженной женщины с мечом в руках, которую с помощью веревок удерживает множество маленьких людей.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн призвал возбудить дело в отношении Олега Кулика за данную работу. А в Совфеде ее назвали "мерзостью". В произведении художника увидели насмешку над знаменитой скульптурой на Мамаевом кургане.

