Автор памятника князю Владимиру оценил скульптуру "Большая мать"

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Установленная в Гостином дворе в рамках выставки "Арт-Москва" скульптура киевского художника Олега Кулика "Большая мать" вызвала широкий резонанс в обществе. Данное произведение в беседе с "Мослентой" оценил автор памятника князю Владимиру, народный художник России Салават Щербаков.
Скульптор, как и многие другие, обратил внимание на сходство произведения Кулика с монументом "Родина-мать" в Волгограде. По его словам, последний символизирует память о Великой Отечественной войне и непосредственно о Сталинградской битве.
"Не нужно столько внимания "Большой матери" уделять. В прошлом Кулик – мой хороший друг, но его творчество – это пародия. При противостоянии в мире добра и зла это абсолютно вредно", – заключил Щербаков.
"Большая мать" представляет из себя скульптуру обнаженной женщины с мечом в руках, которую с помощью веревок удерживает множество маленьких людей.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн призвал возбудить дело в отношении Олега Кулика за данную работу. А в Совфеде ее назвали "мерзостью". В произведении художника увидели насмешку над знаменитой скульптурой на Мамаевом кургане.
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