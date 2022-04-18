Хинштейн призвал возбудить дело против киевского художника за перформанс "Большая мать"

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн призвал возбудить дело в отношении киевского художника Олега Кулика за перформанс "Большая мать".

Письмо с требованием о возбуждении уголовного дела о публичном осквернении символов воинской славы России политик направил в прокуратуру и Следственный комитет.

"Те, кто совершил эту гнусность, должны ответить по всей строгости закона", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

В скульптуре Олега Кулика, которая представлена на выставке "Арт-Москва", увидели пародию на монумент "Родина-мать". Член Совфеда РФ Алексей Пушков назвал такой перформанс мерзостью.

"Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать, должен получить официальную оценку. Мерзостям человекопсов не должно быть места на улицах, площадях и в выставочных залах России", – говорится в сообщении Пушкова в телеграм-канале.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с повреждением столба "Дороги жизни" в Ленинградской области. Речь идет о памятнике, установленном у поселка Рахья во Всеволожском районе.

