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В мире

18:47

Дробыш прокомментировал отмену "Евровидения" из-за коронавируса

культура эксклюзив

Фото: ТАСС/ZUMA/Pavlo Gonchar

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с Москвой 24 прокомментировал отмену музыкального конкурса "Евровидение-2020".

"Этого надо было ожидать, потому что отменили чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу, а это более масштабное зрелище в плане количества народа", – сказал Дробыш.

Это мера вынужденная, ничего страшного, что делать. Если взять работников, которые обеспечивают безопасность, звук, свет, – это тысячи людей... Если убрать зрителей, то все равно останется огромное количество людей, которые будут находиться вместе. Это небезопасно.
Виктор Дробыш
музыкальный продюсер

Ранее сообщалось, что организаторы конкурса "Евровидение-2020" сообщили о его отмене из-за ситуации с коронавирусом.

"С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене конкурса "Евровидение-2020" в Роттердаме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие не может быть проведено из-за мер, которые приняли голландские власти и власти других стран по недопущению распространения коронавируса.

Конкурс "Евровидение-2020" должен был состояться в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе музыканта Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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