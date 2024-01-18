Церемония награждения премии "Театральный роман" пройдет в Москве 26 января

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Десятая церемония награждения премии в области литературы о театре "Театральный роман" пройдет в Государственном институте искусствознания в Москве 26 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект.

Премию учредили в 2014 году. Одна из ее главных задач заключается в привлечении внимания к литературе о театре.

В этом году претендентами стали такие книги, как "Война и мир. Рождение спектакля" Римаса Туминаса, "Мой театр. По страницам дневника Николая Цискаридзе", "Театр надо любить, причем вопреки" Кирилла Крока, "Я, Тамара Карсавина. Жизнь и судьба звезды русского балета" Лиан Гийом, "Воркутинская тетрадь Бориса Мордвинова. Записки для сына – будущего режиссера", "Театрократия. Екатерина II и опера", а также "Письма в Художественный театр. 1898–1928".

Жюри премии станут худрук театра "Сатирикон", народный артист РФ Константин Райкин и председатель экспертного совета – главный редактор журнала "Сцена" Дмитрий Родионов.

Ранее в Москве прошла церемония вручения ежегодной кинопремии "Событие года" от журнала "КиноРепортер". На победу в десяти номинациях претендовали артисты, режиссеры и продюсеры. Их вклад в развитие кинематографа признали редсоветом главного издания о кино в России и зрителями.

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