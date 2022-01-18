Оперная певица Хибла Герзмава остановила концерт ради поклонника

Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради общения с поклонником. Фрагмент видео с этим моментом артистка разместила на странице в Instagram

Инцидент произошел во время выступления в Московском доме музыки.

"Молодой человек не успел преподнести цветы, как уже объявили следующую композицию. Ему пришлось остановиться и встать у стеночки, на что я обратила внимание", – написала певица.

Герзмава поблагодарила поклонников за цветы, а также теплоту и абсолютную любовь.

В апреле 2021 года российская певица Полина Гагарина рассказала об инциденте на концерте в Челябинске. Артистке стало плохо на сцене из-за выпавшего плечевого сустава.