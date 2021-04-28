Гагарина рассказала об инциденте на концерте в Челябинске

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российской певице Полине Гагариной стало плохо на концерте в Челябинске, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Исполнительница почувствовала себя плохо прямо на сцене. Во время исполнения хита "Обезоружена" она сильно развела руки, а затем резко согнулась и замерла от боли. Через несколько секунд к ней подбежали помощники и увели за кулисы.
Зрители концерта засняли произошедшее на телефон. Ролик с кадрами испугал ее поклонников, поэтому Гагариной пришлось объяснить случившееся.
"Вы знаете, что я редко комментирую бесконечные сплетни вокруг себя, но тут легче раз и навсегда рассказать о моей травме, полученной еще в школе-студии МХАТ, и закрыть этот вопрос", – написала певица.
По ее словам, более 10 лет назад у нее начал выпадать плечевой сустав. Это может происходить в любой момент от неудачного жеста или поворота руки. Во время концерта она развела руки, и сустав просто выскочил. Гагарина призналась, что это острейшая боль.
Она добавила, что такая ситуация не раз случалась с ней на спектаклях и концертах, поэтому со временем она сама научилась вправлять сустав. Звезда заверила, что сейчас с ней все в порядке.
Ранее россияне назвали Полину Гагарину лучшей эстрадной исполнительницей. За нее свои голоса отдали 12%. Также в топ-3 попали Алла Пугачева и Валерия. Они набрали по 7% голосов.
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