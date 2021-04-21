Веру Брежневу задержала полиция Барселоны

05:29
Фото: instagram.com/ververa
Певица Вера Брежнева рассказала, что ее задержала полиция Барселоны. Инцидент произошел перед началом съемок передачи "Орел и решка", где она стала одной из ведущих.
"Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта, а потом из полиции сразу в кадр!" – написала Брежнева в Instagram. При этом она не уточнила, что стало причиной задержания.
В выпуске первой части программы певица призналась, что визит стал одним из "самых запоминающихся" в ее жизни, даже несмотря на то, что она оказалась в полицейском участке.
Соведущими экс-участницы группы "ВИА Гра" были Верка Сердючка (Андрей Данилко) и ее "мама" (Светлана Волкова). Им досталась золотая карта, а Брежневой – 100 долларов.
Ранее стало известно, что Барселона откроется для россиян в конце лета – осенью, если ЕС введет цифровые коронавирусные сертификаты, а также начнет признавать аналогичные документы с третьими странами.
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