Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.

"Это фейк, потому что Надежда Кадышева не могла сказать такого. Надежда Георгиевна опровергает эту информацию. Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга", – прокомментировал ситуацию пресс-атташе "Русской песни" Александр Велор.

Кроме того, работники театра "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой заявили, что книги, в которой якобы описан инцидент, вообще не существует.

Напомним, что слух о драке начал распространяться после опубликованного в Instagram шоумена Рустама Солнцева эпизода из якобы мемуаров Надежды Кадышевой, где она рассказала о драке с Надеждой Бабкиной.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина попросила Дмитрия Медведева объявить 2020 год Годом народного творчества.