Бабкина попросила Медведева объявить 2020-й Годом народного творчества

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Певица Надежда Бабкина обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой объявить 2020 год Годом народного творчества.

На церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры артистка отметила, что если 2019-й – Год театра, то 2020-й "было бы неплохо" сделать Годом народного творчества. "Все государственные коллективы – "за", все самодеятельные коллективы хотят, чтобы на наши национальные традиции обратили", – приводит слова Бабкиной ТАСС. По ее мнению, такая акция "еще больше сплотит наш народ".

Как подчеркнула певица, многообразная культура России является "основой государственности" и "гарантом национальной безопасности".

В конце января Дмитрий Медведев распорядился присудить 12 премий правительства в области культуры за 2018 год. Лауреатом премии стала и Надежда Бабкина.