Шаргунов и Бабкина получили премии правительства в области культуры

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 премий правительства в области культуры за 2018 год. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премии получили Алексей Суховецкий, Алексей Воронцов, Маргарита Апексимова, Надежда Бабкина, Соломон Спивак, Святослав Рыбас, Сергей Шаргунов, Евгений Ховаев, Михаил Лермонтов, Андрей Руденцов, Игорь Олейников и Юрий Николаев.

Размер премии составляет два миллиона рублей.