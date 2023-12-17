Актер Рузиль Минекаев из сериала "Слово пацана" опроверг сообщения о своей смерти

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Распространившаяся в Сети информация о смерти актера Рузиля Минекаева, исполнившего роль Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", не соответствует действительности. Об этом сам актер заявил в своем телеграм-канале.

"Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью", – сказал он в опубликованном видеоролике.

Вместе с этим Минекаев выложил скриншот с сообщением о якобы собственной смерти и обозначил его фейком.

Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоялась в Сети 9 ноября. Его сюжет рассказывает о молодежных преступных группировках, орудовавших в 1980-х годах. Более чем за месяц сериал стал одним из самых популярных в России.

Финальная серия картины выйдет позже запланированной даты, поскольку ее пересняли, сообщалось ранее. Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев объяснили подобное решение желанием сделать концовку "круче, острее и эмоциональнее".

