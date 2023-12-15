Финальная серия "Слова пацана" выйдет позже запланированной даты

кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production совместно с "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета

Финал сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" выйдет позже запланированной даты, потому что его пересняли. Об этом сообщается в телеграм-канале "Кинопоиск | Индустрия".

Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев отметили, что знают об утечке в Сеть седьмой и восьмой серий проекта, добавив, что им жаль зрителя, который смотрит их в "таком состоянии".

Они также объяснили, что пересняли восьмую серию, потому что в процессе выхода картины решили сделать финал "круче, острее и эмоциональнее".

Уточняется, что заключительный эпизод должен был выйти 21 декабря. Новая дата пока не сообщается.

Ранее актер Иван Янковский, исполнивший главную роль Вовы Адидаса, прокомментировал утечку серий у себя в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), написав: "Кто слил, тот чушпан".

Между тем Роскомнадзор подтвердил, что проверка, которую провели в отношении сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", не выявила в нем нарушений законодательства РФ.

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