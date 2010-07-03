Скончался фотограф Терри О'Нилл

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Британский фотограф Терри О'Нилл умер на 82-м году жизни. Это произошло 16 ноября после продолжительной болезни, сообщает телеканал Sky News.

Терри О'Нилл работал со многими мировыми знаменитостями и членами королевской семьи Великобритании. Среди его клиентов – The Beatles и The Rolling Stones, Элтон Джон, Дэвид Боуи, Эми Уайнхаус, Фрэнк Синатра.

Также он фотографировал актеров Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Майкла Кейна, Клинта Иствуда, Пола Ньюмана, Роберта Редфорда, Шона Коннера и Фэй Дануэй, которая впоследствии стала его женой.

Также О'Ниллу довелось поработать с королевой Елизаветой II и Нельсоном Манделой. За свое достижения он стал командором ордена Британской империи.

12 ноября на 66-м году жизни скончалась пианистка и концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская. О причинах смерти не уточняется.